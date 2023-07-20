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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مع ارتفاع درجات الحرارة.. عميد معهد القلب يقدم نصائح للتعامل مع الطقس الحار

جريدة الدستور

قدم الدكتور شريف عبدالهادي، عميد معهد القلب الأسبق، روشتة للتعامل مع الإجهاد الحراري وضربات الشمس، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الأيام الحالية.

وقال عبدالهادي، خلال لقائه عبر القناة الأولى، إن جسم الإنسان يتحكم في درجة الحرارة من خلال الأوعية الدموية الموجودة في الجلد والغدد العرقية، والأوعية الدموية تتسع عند ارتفاع درجة حرارة الجو، ليحدث تبادل بين حرارة الجسم وحرارة الجو فتنخفض درجة حرارة الجسم، مضيفًا أن الغدد العرقية تفرز العرق بكميات كبيرة عند ارتفاع درجة حرارة الجو، ثم يتبخر هذا العرق فتنخفض درجة حرارة الجسم لتظل ثابتة عند 37 درجة.

وأكد عميد معهد القلب الأسبق، أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يسبب الاحتباس الحراري "الإجهاد الحراري"، أو ضربة الشمس، مؤكدًا أن الاحتباس الحراري قد يحدث داخل المنزل في أماكن غير جيدة التهوية، متابعًا: "ضربة الشمس تحدث عند المشي تحت الشمس المباشرة، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم حتى تصل إلى 40 درجة، وضربة الشمس تسبب وفاة 10% ممن يصابون بها".

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 37، الصغرى 25
العاصمة الإدارية العظمى 38، الصغرى 25
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24
العلمين الجديدة العظمى 31، والصغرى 24
مطروح العظمى 31، الصغرى 24
شرم الشيخ العظمى 40، الصغرى 29
الغردقة العظمى 41،  الصغرى 25
أسيوط العظمى 41، الصغرى 27
سوهاج العظمى 42، الصغرى 27
قنا العظمى 43، الصغرى 29
الأقصر العظمى 43، الصغرى 30
أسوان العظمى 44، الصغرى 30

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