بينهم حالة حرجة.. إصابة 5 فى تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 82 حادثًا مروريًا، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم سيدة في حالة حرجة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالكيلو 82 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، وتصادف مرور شخصين بالطريق أيضًا اصطدموا بهما.

ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص بينهم سيدة بحالة حرجة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.