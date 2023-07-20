المعمل الجنائى يفحص مسرح انفجار أسطوانة غاز فى ميت عقبة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة سكنية إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بشارع الغريب بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، ومعاينة مكان الحادث وحصر التلفيات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بشارع الغريب بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية بشارع غريب بمنطقة ميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.