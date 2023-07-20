النيابة تنتدب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق عقار سكنى فى المقطم

انتدبت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية المعمل الجنائي، لبيان سبب حريق شب داخل عقار بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم من غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود بلاغ حريق بشقة بعقار بالحي الرابع الهضبة الوسطى قطعة 5622 بجوار مدرسة آتون.

وبالانتقال والفحص تبين وجود حريق بالقطعة رقم 5622 بالدور الأرضي بالحي الرابع الهضبة الوسطى، والعقار يتكون من 4 أدوار بكل دور شقة، وتمت السيطرة على الحريق والإطفاء، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.