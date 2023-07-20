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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خلعت كتف أحدهما وقتلت الثانى".. تفاصيل صادمة فى تعذيب طفلين بالبساتين

حبس سيدة
حبس سيدة

كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية عن تفاصيل صادمة فى واقعة قتل وإصابة طفلين على يد سيدة، وتبين أن المتهمة صديقة والدهما وتركهما للعيش معها وأنها مدمنة هيروين منذ فترة طويلة، وكان تعتدي عليهما بشكل دائم.

وأفادت التحقيقات بأن الطفل الأول الضحية يبلغ من العمر سنة ونصف السنة وشقيقه الثاني المصاب 3 سنوات، وأنها تعدت على الأول بقطعة خشبية أدت إلى خلع كتفه ونزيف برأسه وأصيب الثاني بكسور في القدمين.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة ادعت سقوط الطفل المتوفى في بئر السلم وحدوث إصابته، ولكن رجال المباحث شكوا في أقوالها، وتبين أنها قتلته بعد التعدي عليه بالضرب المبرح وأصابت شقيقه.

وقررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت إرسال الصحيفة الجنائية للمتهمة.

وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك، والاستعلام عن الحالة الصحية للطفل الآخر وإرسال تقرير بما لحق به من إصابات.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لطفل بأحد المنازل بمنطقة بير أم سلطان بالبساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المتهمة مسجلة خطر ومدمنة هيروين وأقدمت على قتل طفل وأصابت الآخر.

فيما ألقى القبض على المتهمة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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"خلعت كتف أحدهما وقتلت الثانى".. تفاصيل صادمة فى تعذيب طفلين بالبساتين

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