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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شابين إثر انقلاب سيارة على طريق الضبعة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي شابان مصرعهما إثر اصطدام سيارة بحاجز خرساني بطريق الضبعة، قبل نزلة الطريق الأوسطي بالقاهرة، وجرى نقلهما إلى ثلاجة المستشفى لإجراء تصاريح الدفن.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بطريق الضبعة قبل نزلة الطريق الأوسطي. 

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف عجلة القيادة واصطدام السيارة بحاجز خرساني، ونتج عن الحادث وفاة شابين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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