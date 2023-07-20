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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مارجريت صاروفيم تكشف دور التحالف الوطنى لتحقق جودة الحياة للمواطنين

مارجريت صاروفيم
مارجريت صاروفيم

أوضحت دكتور مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، أن دور منظمات المجتمع المدني، يتمثل في ألا يعمل بمعزل عن دور الدولة ورؤيتها التنموية.

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن كل مرحلة لها متطلبات ولها ضروريات، لافتة إلى أن كل مرحلة بها كم من الأزمات والمشاكل والأوبئة والاضطرابات وكل الأزمات الاقتصادية ، وبالتالي فإن الضرورة والمطلوب هو أن يكون لدينا مشاركة فعّالة ونكون كتف بكتف ويدًا بيد مع الدولة المصرية، من أجل تحقيق عمل تنموي يكون له تأثير ملموس.

 

وأوضحت أنه لا يوجد أحد يمتلك رفاهية، عمل شيء ليس له تأثير على الأرض، لافتة إلى أن هذا هو دور التحالف والمنظمات منذ الدقيقة الأولى، حيث تعتبر هذه هي الفكرة الأساسية سواء كانت نية أو عمل في مارس 2022م. 

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