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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحسينى: " الحوار الوطنى" يثمن قرار الرئيس بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية

الإعلامي يوسف الحسيني
الإعلامي يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدم سلطاته الدستورية، وأصدر قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر في حقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

 

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

 

وأكد أن مجلس أمناء الحوار الوطني ثمّنوا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ سواء كان في المضمون أو التوقيت، وهو ما يؤكد مجددًا ودائمًا الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني، وبالصورة التي تتناسب مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى نستطيع الوصول إلى توافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، حيث يمكننا جميعاً كسب المزيد من المساحات المشتركة، جميعنا كأبناء وطن واحد، لبناء مستقبل مبشر وأفضل لهذا الوطن.  

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