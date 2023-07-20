مستشار رئاسى أوكرانى سابق يحذر من دمار نهائى لأوكرانيا

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، إن القوات الأوكرانية غير قادرة على صد الضربات الروسية المنظمة في ساحة المعركة.



وأوضح سوسكين عبر "يوتيوب": "أسفرت الضربات الروسية عن تدمير أحد الموانئ في أوديسا، وأصابت البلاد أضرار جسيمة، وبدون هذه الأضرار تعتبر أوكرانيا دولة فقيرة وضعيفة ومهزومة، ومن أوصل البلاد إلى هذه المرحلة هو "خادم الشعب" زيلينسكي، ورئيس وزرائه دنيس شميغال، وزمرة الأوليغارشية المحيطون به، هنالك زمرة محددة متورطة بهذه المسألة".

وأضاف سوسكين أن "زيلينسكي بتأجيجيه الصراع مع روسيا، هدد بشكل خطير وجود البلاد وأمنها"، واصفا تصرفات نظام كييف بأنها "غبية وغير مجدية"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من التصدي للهجمات الروسية، بسبب النقص الحاد في أنظمة الدفاع الجوي.

ولفت إلى أنه "عوضا عن حل أزمة البلاد في ظل الوضع السيئ في مسرح العمليات العسكرية، يشغل زيلينسكي نفسه بقضايا تشريع الماريغوانا ومكافحة وسائل الإعلام التي لا تروق له".

وحذر من أن زيلينسكي يحول أوكرانيا إلى مقبرة كبيرة، فقواته تتكبد خسائر مهولة، وكل ما يحصل هو أن أوكرانيا تنحدر من فشل إلى آخر".

وخلص سوسكين إلى أن زيلينسكي غير قادر على التعامل مع الوضع الراهن في أوكرانيا بسبب تصاعد الصراع مع روسيا، وحثه على تقديم استقالته بأسرع وقت ممكن، وإعلان انتخابات مبكرة قبل تدمير البلاد بشكل كامل.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، لقطات قالت إنها لـ"ضربة مزدوجة" نفذتها القوات الروسية بصواريخ فرط صوتية وطائرات انتحارية على ميناء إيليتشفسك في منطقة أوديسا، كما تم إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية في "منطقة رادوجني" بأوديسا بضربة صاروخية.

وغداة الهجوم الأوكراني على جسر القرم، أعلنت الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، توجيه "ضربة انتقامية" طالت مواقع عسكرية في جنوب أوكرانيا كانت تستخدم لإعداد عمليات إرهابية ضد روسيا