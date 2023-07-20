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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النفط يغلق منخفضا وسط عمليات بيع لجنى الأرباح

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط عند الإغلاق، وسط موجة بيع لجنى الأرباح بعد مكاسب سابقة بسبب شح المعروض من الخام الأمريكي وتعهد الصين بدعم نموها الاقتصادي.

وقلص النفط مكاسبه في وقت متأخر من الجلسة بعد أن ارتفع العقدان بأكثر من دولار للبرميل.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب، إن المشاركين في السوق استفادوا من ارتفاع الأسعار وجنوا أرباحًا.

تحركات الأسعار

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا إلى 79.46 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40 سنتًا إلى 75.35 دولار للبرميل.

كما أثر ارتفاع مؤشر الدولار على الأسعار، وصعود الدولار يجعل النفط الخام أكثر تكلفة على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 708 آلاف برميل في الأسبوع الماضي إلى 457.4 مليون برميل مما حد من الخسائر، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 2.4 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من البترول للمرة الأولى منذ يناير 2021 مع محاولة الولايات المتحدة إعادة ملء الاحتياطي بعد تراجعه بمعدل قياسي العام الماضي.

وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين بوضع سياسات "لاستعادة وتوسيع نطاق" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يعزز الطلب على النفط.

وأظهر تقرير صدر أمس الثلاثاء في الولايات المتحدة ارتفاع مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع في يونيو، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وفي دلالة إيجابية أخرى، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت إلى أن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الأسبوع المقبل "ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال".

في الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية، إنه من المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشيًا مع خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس.

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