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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فخرى عبدالنور: أول من رفع شعار "يحيا الهلال مع الصليب"

فخرى عبدالنور
فخرى عبدالنور

انتهز الاحتلال البريطاني ظروف التوترات التي أعقبت بعض الاغتيالات السياسية التي سبقت ثورة 1919م، ليحاول إحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين، فكان الرد العملي من المصريين هو هتافهم في التظاهرات "يحيا الهلال مع الصليب".

 

من جانبه، قال مصطفى عبيد، كاتب ومؤرخ، خلال الفيلم الوثائقي "الأعيان" المذاع عبر فضائية الوثائقية،  إن بعض قيادات الحزب الوطني استخدمت خطاب ديني متعصب، خاصة بعد اغتيال بطرس باشا غالي، رئيس الوزراء المصري عام 1910م، فكان انضمام الأقباط بقوة ومشاركتهم بقوة في الحركة الوطنية إذاناً بتماسك عنصري الأمة بين المسلمين والأقباط.

 

وقال منير فخري عبدالنور، إن فخري عبدالنور أول من طالب بانضمام الأقباط، وما تلا من شعارات بما فيها "يحيا الهلال والصليب".

 

وقال محمد السيد صالح، إن شعار "عاش الهلال مع الصليب أو وحدة الصليب" هو شعار صاغه فخري عبدالنور بنفسه، لافتا إلى أنه قد تم تغيير في تشكيل الوفد الذي سافر للتفاوض في أوروبا، بعد دعوته ونفر من شباب الأقباط. 

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