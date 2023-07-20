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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عطل مفاجئ يضرب تطبيق "واتساب"

واتساب
واتساب

 أفادت تقارير تقنية ومستخدمون بوجود خلل في تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية، فجر اليوم الخميس.

ووفق التقارير، فإن التطبيق لا يتيح إرسال الرسائل بسهولة، كما أنه لا يعمل على الكمبيوتر أيضًا.

وأشار موقع Down Detector المتخصص برصد الانقطاعات التي تشهدها المواقع الإلكترونية والتطبيقات، إلى أن عددًا كبيرا من المستخدمين من دول عديدة أبلغوا عن المشكلة في "واتساب".

وقالت خدمة "واتساب" عبر حسابها على "تويتر": "نحن نعمل بسرعة لحل مشكلة الاتصال مع تطبيق واتساب وسنقوم بإطلاعكم على آخر المستجدات في أقرب وقت ممكن".

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