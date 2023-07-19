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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التليفزيون المصرى يوضح تفاصيل استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

أوضح محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري، تفاصيل استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلًا: "إن مدينة العلمين الجديدة ما زالت تستضيف فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورتها الأولى الذي يستمر حتى الـ 26 من أغسطس المقبل". 

وأضاف مراسل التلفزيون المصري خلال مداخلة عبر "نشرة التاسعة" المذاعة عبر القناة الأولى المصرية، أن الجديد هو اللمسات الأخيرة التي يتم وضعها على العلمين أرينا، لاستقبال الحفل الفني الأول للفنان تامر حسني، والمقرر انعقاده يوم الجمعة القادمة، معقبًا: "أتحدث الآن وأرى العمال الذين يعملون في هذا المكان لوضع اللمسات النهائية من أعمال الإنارة والإضاءة الآن على الأبراج المحيطة بهذا المكان وهو ما يميز هذه المنطقة وهذا المكان الذي سيقام فيه الحفل ووجوده على الممشى السياحي في مدينة العلمين الذي يمتد بطول 14 كيلومترًا، بالإضافة إلى توسط الأبراج المحيطة به". 

وأوضح أن هناك حالة من المناظر الطبيعية الجميلة التي تحيط بهذا المكان، متابعًا: "ليس هذا المكان فقط هو الذي سيستقبل الفعاليات الخاصة بمهرجان العلمين الجديدة، لكن يوجد عدة مناطق أخرى، مثل المنطقة الترفيهية التي استضافت أولى الفعاليات وهي من أهم المراكز الخدمية في مدينة العلمين". 

وأشار إلى أن الممشى السياحي مازال يستقبل عددا كبيرا من السائحين ومن الزائرين من مختلف بلدان العالم ومن الوطن العربي، الجميع يعبر عن سعادته وفخره بما يراه في مدينة العلمين الجديدة وبالاستقبال الرائع.

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