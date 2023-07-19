برنامج الفرصة.. منصة "Sprints" تفوز فى أولى منافسات الأقوياء

قدم أيمن عبدالله، مؤسس شركة "سبرنتس" لتوظيف الشباب، مشروعه للجنة تحكيم الفرصة في تحدي "الدقيقة الواحدة".

وقال "عبدالله": "الخريجون غير مؤهلين لسوق العمل والشركات تبحث عن أفضل الكفاءات للتوسع والمنافسة العالمية، ومنها ولدت فكرة الشركة، وهي منصة لتخريج أفضل المبرمجين للعمل والمنافسة العالمية".

وأضاف: "الخريج يدفع التكلفة بعد العمل وعلى مدار 3 سنوات وبدون فوائد، والشركة تغطي أكبر مجال تقني، ونسبة توظيف الخريجين تتعدي الـ86%، لأن البرامج تغطي بيئة العمل والبرامج الشخصية والتقنية".

وعلقت لجنة التحكيم، قائله: "إيه الخطة في المستقبل؟".

وأجاب مؤسس الشركة: "Sprints منصة تؤهل للالتحاق بسوق العمل وسوق التكنولوجيا والدفع بعد التوظيف، وده أكبر مجال عمل لينا، ونحلم نوصل لنسبة توظيف 200%".

وحصل مؤسس الشركة، على أعلى نسبة تصويت بعد مراجعة التصويت، وتصفية المنافسة بين المشروعين المنافسين، وبذلك فاز المشروع كأول مشروع في منافسة أولى حلقات منافسة الأقوياء لبرنامج "الفرصة".

برنامج "الفرصة"

بدأت أولى حلقات منافسة الأقوياء، من برنامج "الفرصة" مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه لأول مرة تقوم منافسة بين رؤساء الشركات الناشئة وجهًا لوجه مع لجنة التحكيم الرئيسية.

وتشكلت لجنة تحكيم الفرصة من الدكتور عمرو عوض الله، المستثمر المصري في كاليفورنيا، وعمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، وائل الفخراني، الخبير في شركات التكنولوجيا، أمل عنان، شريكة جلوبال فايند في مصر، وكبير مسئولي الاستثمار في الجامعة الأمريكية.