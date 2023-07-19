ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برنامج الفرصة.. منصة "Sprints" تفوز فى أولى منافسات الأقوياء

جريدة الدستور

قدم أيمن عبدالله، مؤسس شركة "سبرنتس" لتوظيف الشباب، مشروعه للجنة تحكيم الفرصة في تحدي "الدقيقة الواحدة".

وقال "عبدالله": "الخريجون غير مؤهلين لسوق العمل والشركات تبحث عن أفضل الكفاءات للتوسع والمنافسة العالمية، ومنها ولدت فكرة الشركة، وهي منصة لتخريج أفضل المبرمجين للعمل والمنافسة العالمية".

وأضاف: "الخريج يدفع التكلفة بعد العمل وعلى مدار 3 سنوات وبدون فوائد، والشركة تغطي أكبر مجال تقني، ونسبة توظيف الخريجين تتعدي الـ86%، لأن البرامج تغطي بيئة العمل والبرامج الشخصية والتقنية".

وعلقت لجنة التحكيم، قائله: "إيه الخطة في المستقبل؟". 

وأجاب مؤسس الشركة: "Sprints منصة تؤهل للالتحاق بسوق العمل وسوق التكنولوجيا والدفع بعد التوظيف، وده أكبر مجال عمل لينا، ونحلم نوصل لنسبة توظيف 200%".

وحصل مؤسس الشركة، على أعلى نسبة تصويت بعد مراجعة التصويت، وتصفية المنافسة بين المشروعين المنافسين، وبذلك فاز المشروع كأول مشروع في منافسة أولى حلقات منافسة الأقوياء لبرنامج "الفرصة".

برنامج "الفرصة" 

بدأت أولى حلقات منافسة الأقوياء، من برنامج "الفرصة" مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه لأول مرة تقوم منافسة بين رؤساء الشركات الناشئة وجهًا لوجه مع لجنة التحكيم الرئيسية.

وتشكلت لجنة تحكيم الفرصة من الدكتور عمرو عوض الله، المستثمر المصري في كاليفورنيا، وعمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، وائل الفخراني، الخبير في شركات التكنولوجيا، أمل عنان، شريكة جلوبال فايند في مصر، وكبير مسئولي الاستثمار في الجامعة الأمريكية.

مواد متعلقة

"الفرصة".. فيلنس يفوز بشراكة مع بنك الطعام رغم خسارته فى تحدى "الدقيقة الواحدة"

ميديكس يفوز بأعلى نسبة تصويت من لجنة تحكيم "الفرصة"

للمرة الثانية.. بنك الطعام يشارك فى برنامج "الفرصة"

بدء أولى حلقات منافسة الأقوياء من برنامج "الفرصة"

جامعة جنوب الوادى| تفاصيل رسوب 70% بـ كلية طب بشرى و80% بأسنان قنا

"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تخفيف الأحمال

ضياء رشوان: إعلان جدول الجلسات العلنية لقضايا الحوار الوطنى الأسبوع المقبل

ضياء رشوان بعد قرار الرئيس بالعفو عن باتريك زكى وآخرين: لا يوجد حقوقى محبوس

الأكثر قراءة

المستشار محمد ناجى شحاتة: سامية شنن تبولت على اللواء عامر عبدالمقصود وهو يحتضر

تامر أمين يهاجم اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب وضع درع الدورى فى كيس أسود

موعد أول أيام شهر رمضان 1445 هجريًا

مهاجمو الزمالك يشكون من انتقادات أوسوريو.. والإدارة تبقى على مساعديه

وزير الكهرباء يكشف سبب قطع التيار الكهربائى فى الآونة الأخيرة

إمام عاشور يحتفل مع جماهير ولاعبى الأهلى بالدورى 43 (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق