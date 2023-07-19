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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رقم ضخم.. أحمد موسى يعرض بالأرقام تكلفة مشروعات تطوير واحة سيوة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية لديها مشروعات جديدة وسيتم الإعلان عنها. 

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن زراعة المليون فدان تصل تكاليفه حاليًا لـ 400 مليار جنيه. 

وأوضح أن المشروعات التي تتأخر في التنفيذ تتضاعف تكلفتها، لافتًا إلى أن تكلفة مشروعات التطوير في سيوة تبلغ تكلفتها 2 مليار جنيه؛ منها محطة مياه الصرف الزراعي والقناة المفتوحة لنقل المياه خارج الواحة. 

وتابع: "كل المشروعات التي نفذت خلال الـ 9 سنوات حققت مكاسب منها "فارق الأسعار". 

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن المشروعات كانت ضرورية لمواجهة الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن الدولة نفذت مشروعات سكنية للقضاء على العشوائيات، وبالتالي فإن تحركات الدولة تعتبر المكسب الحقيقي للمواطن. 

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