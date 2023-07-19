"الفرصة".. فيلنس يفوز بشراكة مع بنك الطعام رغم خسارته فى تحدى "الدقيقة الواحدة"

قدم يحيى إسماعيل، مؤسس شركة فيلنس، مشروعه للجنة تحكيم "الفرصة" في تحدي "الدقيقة الواحدة".

وقال: "بنقدم حلول للشركات في توفير منصة للتأكد من البيانات الشخصية بدون تعب باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبذلك إثبات الهوية بدون أدنى تعب".

وتابع: "نستهدف أن تكون الشركة جزءًا أصيلًا من عملية التحول الرقمي في مصر".

وعلقت لجنة التحكيم على المشروع، قائلة ما الميزة التي يقدمها المشروع؟.

وأجاب مؤسس المشروع، قائلًا: "أقرأ أكبر عدد من الوثائق حاليًا في السوق المحلية والبطاقات الشخصية وجوازات السفر، والسجل التجاري والرخصة، والتكلفة عندي مناسبة لمصر والمنطقة العربية".

وفاز المشروع بثاني أعلى نسبة تصويت من لجنة تحكيم الفرصة، ولكن عرض مدير بنك الطعام على مؤسس المشروع شراكة لأهمية المنصة في الوقت الحالي والتحول الرقمي.

برنامج "الفرصة"

بدأت أولى حلقات منافسة الأقوياء، من برنامج "الفرصة" مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه لأول مرة تقوم منافسة بين رؤساء الشركات الناشئة لأول مرة وجهًا لوجه مع لجنة التحكيم الرئيسية.

وتشكلت لجنة تحكيم الفرصة من الدكتور عمرو عوض الله، المستثمر المصري في كاليفورنيا، وعمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، وائل الفخراني، الخبير في شركات التكنولوجيا، أمل عنان، شريكة جلوبال فايند في مصر، وكبير مسئولي الاستثمار في الجامعة الأمريكية.