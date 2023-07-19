ميديكس يفوز بأعلى نسبة تصويت من لجنة تحكيم "الفرصة"

قدم الدكتور أحمد فتحي، مؤسس شركة ميديكس، مشروعه للجنة تحكيم "الفرصة" في تحدي "الدقيقة الواحدة".

وقال :"الأدوية منتهية الصلاحية تتراكم في الصيدليات من 2008، ولا تحصل الشركات على شىء وكان لا بد من وجود حل لتحويل خسائر مخازن الأدوية لمكاسب بالنسبة للأدوية منتهية الصلاحية".

وأضاف: "التخلص غير الآمن منها يدمر البيئة ويهدد حياة الإنسان ويؤثر على الاقتصاد القومي، لذلك شركة ميديكس أول شركة لتقليل تراكم أدوية منتهية الصلاحية من جديد، ولتقليل التلوث الكيميائي".

وعلقت لجنة التحكيم، قائلة: "الشركة هتبقي فين كمان 5 سنوات؟".

وأجاب المؤسس: "الشركة تساعد الصيدليات على تقليل رواكد الأدوية والتخلص منها، وهدفنا نغطي صيدليات مصر على الأقل بنسبة 75%".

وحصل المشروع على أعلى نسبة تصويت من لجنة التحكيم.

برنامج "الفرصة"

بدأت أولى حلقات منافسة الأقوياء، من برنامج "الفرصة" مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه لأول مرة تقوم منافسة بين رؤساء الشركات الناشئة لأول مرة وجهًا لوجه مع لجنة التحكيم الرئيسية.

وتشكلت لجنة تحكيم الفرصة من الدكتور عمرو عوض الله، المستثمر المصري في كاليفورنيا، وعمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، وائل الفخراني، الخبير في شركات التكنولوجيا، أمل عنان، شريكة جلوبال فايند في مصر، وكبير مسئولي الاستثمار في الجامعة الأمريكية.