أحمد موسى: لأول مرة ستتم زراعة 658 ألف فدان ما بين سيوة والحدود الليبية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي سيوة شعروا باهتمام الدولة بهم، لافتًا إلى أن موقع واحة سيوة له بُعد استراتيجي، حيث إن واحة سيوة قريبة من الحدود الليبية.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه لأول مرة ستتم زراعة 658 ألف فدان غرب سيوة ما بين سيوة والحدود الليبية.

وأوضح، أنه ستتم زراعة محاصيل القمح والذرة والصويا ومحاصيل أخرى في غرب سيوة، حيث ستتم زراعة المحاصيل الاستراتيجية في غرب سيوة، لافتًا إلى أن الأرض في غرب سيوة منبسطة ويمكن زراعتها، كما يوجد أكبر خزان جوفي للمياه في سيوة.

وأكد أن مشاهد الشروق في سيوة رائعة وخلابة، لافتًا إلى أن سيوة مليئة بالمشاهد الجميلة البديعة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه صدر تكليف بتجهيز طريق بمسافة 200 كيلو بـ6 حارات لتسهيل حركة النقل بين سيوة والأراضي الجديدة على حدود ليبيا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها خطط لمستقبل مصر.