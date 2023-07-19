الأهلى يطالب إمام عاشور بتقليل نشاطه على منصات التواصل الاجتماعى

طلب مسئولو الأهلى من إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركى سابقًا، المنتقل حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، تقليل نشاطه على منصات التواصل الاجتماعى.

وقال مصدر بالنادى إن أمير توفيق، مدير التعاقدات، وجه اللاعب بالتوقف عن نشر التغريدات والمنشورات على حساباته على تويتر أو إنستجرام تجنبًا لاستفزاز الجمهور.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة شددت على اللاعب ضرورة التزامه بالتعليمات الصادرة له فى هذا الشأن حتى لا تؤثر على مستواه، ويتسنى له التركيز داخل المستطيل الأخضر فقط.

ووقّع اللاعب على عقود انضمامه للأهلى لمدة خمسة مواسم، على أن يحصل سنويًا على ١٤ مليون جنيه تزيد كل عام حتى يحصل على ١٦ مليون جنيه فى الموسم الأخير مع بعض الامتيازات الأخرى.

وبلغت صفقة انتقاله من ميتلاند الدنماركى ٣ ملايين دولار يسددها الأهلى على دفعتين، حيث جرى تحويل مليون ونصف المليون دولار بينما سيتم دفع الجزء المتبقى بعد ٦ أشهر.

وشارك «عاشور» بقميص فريقه الدنماركى فى ٨ مباريات فقط سجل خلالها هدفين، قبل أن يتعرض للإصابة التى أجبرته على العودة إلى مصر لاستكمال برنامجه التأهيلى والعلاجى، قبل أن يتفق نادى الأهلى معه وينجح فى ضمه.