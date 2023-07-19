مهاجمو الزمالك يشكون من انتقادات أوسوريو.. والإدارة تبقى على مساعديه

شكا مهاجمو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من انتقادات الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق، لهم بعد مباراة فاركو الأخيرة، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز لهذا الموسم، معتبرين أن تصريحاته تشير إلى عدم اقتناعه بقدراتهم، كما أنها تؤثر سلبًا على معنوياتهم فى فترة يقبل فيها الفريق على مباريات مهمة، ويستعد خلالها لخوض البطولة العربية.

وقال «أوسوريو» عقب مباراة فاركو، الأحد الماضى، إن الفريق بحاجة إلى مهاجم جديد فى الموسم المقبل، معتبرًا أن اللاعبين سيف الجزيرى وناصر منسى غير مناسبين لطريقة لعبه، لأنه يحتاج لمهاجم صندوق.

من جانبهم، طلب مسئولو الزمالك من «أوسوريو» عدم انتقاد لاعبى الفريق فى وسائل الإعلام، وإبقاء الأمر خلف الأبواب المغلقة.

فى السياق نفسه، رفضت الإدارة البيضاء إجراء أى تعديلات على الجهاز المعاون لفريق الكرة فى الموسم الجديد، مقررة الإبقاء على الجهاز كما هو دون أى إضافات.