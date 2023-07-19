للمرة الثانية.. بنك الطعام يشارك فى برنامج "الفرصة"

استضاف برنامج "الفرصة" مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الأربعاء، محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، ضيفًا على لجنة التحكيم، للمشاركة في مناقشة المشاريع.

وقال محسن سرحان، إن المشاركة في "الفرصة" لتوسيع شبكة التعاون بين البنك مع الشركات الناشئة، لتعزيز العمليات الخاصة بسلاسل إنتاج الغذاء، وتوزيع الطعام على المستحقين.

وأضاف أن المشاركة في برنامج "الفرصة" للمرة الثانية، وللعام الثاني على التوالي تهدف لدعم الشركات ناشئة وتطوير نماذج العمل الخاصة بهم، والمساعدة في تسويق مشروعاتهم على نطاق واسع، في إطار دعم الابتكار المجتمعي والمبتكرين لخدمة الإنسان.

برنامج "الفرصة"

بدأت أولى حلقات منافسة الأقوياء، من برنامج "الفرصة" مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه لأول مرة تقوم منافسة بين رؤساء الشركات الناشئة لأول مرة وجهًا لوجه مع لجنة التحكيم الرئيسية.

وتشكلت لجنة تحكيم "الفرصة" من الدكتور عمرو عوض الله، المستثمر المصري في كاليفورنيا، وعمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، وائل الفخراني، الخبير في شركات التكنولوجيا، أمل عنان، شريكة جلوبال فايند في مصر، وكبير مسئولي الاستثمار في الجامعة الأمريكية.