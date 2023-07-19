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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القصة الكاملة للعثور على جثة مدير إدارة العمرانية التعليمية بمكتبه

جريدة الدستور

تجري نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في العثور على جثة أحمد زكريا مدير إدارة العمرانية التعليمية داخل مكتبه لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه. 

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مدير الإدارة التعليمية بالعمرانية مصابا بضيق تنفس ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالتقابل مع أسرة المتوفى أفادوا بأنه يعاني من مشاكل وأمراض قلبية منذ حوالي شهر ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جرى التحفظ علي الجثمان داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أفادت مصادر مطلعة على التحقيقات بأن التحريات الأولية تشير إلى حدوث الوفاة نتيجة أزمة قلبية، كما تسلمت النيابة  التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي تبين من خلالها أن المتوفى كان يعاني من مشاكل وأمراض قلبية منذ حوالي شهر.

 

احمد زكريا مدير ادارة العمرانية التعليمية 

وأضافت المصادر أنه بعد تداول أنباء عن مفارقة مدير الإدارة الحياة بسبب تناول حبة سامة تسببت في إصابته بآلام في المعدة ووفاته في الحال، بينما أكد أبناء المتوفي وجود شبهة جنائية في الواقعة نظرًا لأن والدهم ليس لديه أية ميول عنيفة لإنهاء حياته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومازالت التحقيقات مستمرة. 

من جانبه قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة إنه تم إحالة واقعة وفاة أحمد زكريا، مدير إدارة العمرانية التعليمية في الجيزة للنيابة العامة، لتباشر التحقيقات في الواقعة بعد العثور على جثته يوم الأحد الماضي في مكتبه، للتأكد من وجود شبهة جنائية للوفاة من عدمها.

وأضاف المصدر أنه حتى الآن لم تنته تحقيقات النيابة، مشيرًا إلى أنه يوجد العديد من الروايات حول واقعة الوفاة، وتابع: "نحن في المديرية لا نعلم شيئا.. وفي انتظار نتيجة التحقيقات" وأوضحت المصادر أن رجال المباحث يتواجدون في الإدارة التعليمية للتحقيق في الواقعة، مؤكدين أن مكتب زكريا لا يوجد به أي كاميرات مراقبة.

وأكد أن مدير الإدارة المتوفى، كان على خلق ودين، ولم تصدر منه أي مشكلات في فترة توليه الإدارة التعليمية.

وكانت أنباء قد ترددت عن سبب وفاة مدير إدارة العمرانية التعليمية، حيث تناول حبة الغلة السامة، ولكن لم يتم التأكد حول وجود شبهة جنائية من عدمها، خاصة وأن الرجل كان معروفا عنه بأنه صاحب خلق عال وعلى قدر كبير من الإيمان.

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