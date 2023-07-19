رسميًا.. إنتر يعلن التعاقد مع خوان كوادرادو

أعلن نادي إنتر الإيطالي، التعاقد مع الكولومبي خوان كوادرادو، قادمًا من فريق يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم كوادرادو لصفوف إنتر في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع نادي يوفنتوس.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي رحب خلاله بانضمام كوادرادو لصفوفه في صفقة انتقال حر.

ولم يكشف النادي خلال البيان عن أي تفاصيل خاصة بمدة التعاقد مع اللاعب، واكتفى بنشر بعض المعلومات عن مسيرته منذ بدايتها في الناشئين.

ويعد كوادرادو خامس لاعب كولومبي ينضم لصفوف فريق إنتر عبر تاريخه.

وبدأ كوادرادو مسيرته في كولومبيا قبل الانضمام لصفوف نادي أودينيزي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009، وأعير لنادي ليتشي وعاد للفريق قبل أن يعار لفيورنتينا في صيف 2012 ثم انضم للنادي بشكل نهائي في صيف 2013، وقضى موسم ونصف قبل الرحيل لتشيلسي في شتاء 2015، ثم أعير في صيف العام نفسه لنادي يوفنتوس وقضى موسمين مع البيانكونيري قبل أن يكمل انتقاله بشكل نهائي في صيف 2017.