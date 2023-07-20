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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لمحبي الحرف والفنون التراثية.. تفاصيل "معرض مشاريع بيت جميل في القاهرة"

معرض مشاريع بيت جميل
معرض مشاريع بيت جميل

لمحبي الفنون والحرف التراثية، ينظم "بيت جميل" للفنون التراثية بالقاهرة، "معرض بيع مشاريع بيت جميل في القاهرة"، خلال الفترة من اليوم 19 يوليو 2023 حتى يوم 23 يوليو 2023 يوميًا، باستثناء يوم الجمعة.

تفاصيل معرض مشاريع بيت جميل

ويُقام المعرض في مركز الفسطاط للحرف التقليدية، ويفتتح أبوابه للجمهور، من الساعة 12 ظهرًا حتى 6 مساءً.

ويمكن للزائري المعرض الحصول على المشاريع الفنية الفريدة المستوحاة من الفنون التراثية،  والتي قام بتصميمها وتنفيذها يدويًا طلاب بيت جميل في القاهرة، باستخدام المواد الطبيعية مثل النحاس والخزف والخشب والجبس.

وكتب بيت جميل عن منتجات المعرض: تعد القطع المعروضة شاهدًا على مهارات ومواهب طلاب بيت جميل في القاهرة، الذين عملوا بجد طوال رحلتهم التعليمية لمدة عامين لتصنيع هذه الأعمال الفنية الرائعة، وأضاف: نرحب بكم وبعائلاتكم وأصدقائكم في المعرض للتمتع بجمال الفنون التراثية وللحصول على قطع فنية فريدة.

بيت جميل للفنون التراثية

يقع بيت جميل في قلب الحي التاريخي القديم لمدينة القاهرة، وبالتحديد في مركز الفسطاط للفنون والحرف التقليدية، ويركز البرنامج على الحفاظ على التراث الثقافي المحلي، الذي يشمل رحلات ميدانية إلى المعالم التاريخية وكذلك أعمال التصميم وإقامة المشاريع التقليدية والتراثية.

ومن خلال مدرسة مؤسسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية في مصر في عام 2009، يقدم بيت جميل للفنون التراثية في القاهرة، فصول تعليمية للشباب المصري في الهندسة الإسلامية التقليدية، والرسم، وتجانس الألوان والأرابيسك، وكذلك تقديم التدريب المتخصص في السيراميك والزجاج والجبس، والأعمال المعدنية والأشغال الخشبية.

وفي هذا البيت، يتم تدريس الطلاب لمدة عامين للحصول على شهادة الدبلوم ضمن برنامج تم إعداده وتطويره من قبل مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية، وفقاً لنفس المبادئ والمعايير المطبقة في دورات الدراسات العليا في المقر الرئيسي للمدرسة في لندن.

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