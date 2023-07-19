الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان ترحب بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر

رحبت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، باستخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي، سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وقالت الشبكة إن استجابة الرئيس السيسي لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطنى تعبر عن جدية الدولة المصرية فى التعامل مع الحوار الوطنى كآلية وطنية للإصلاح السياسى ونجاح يُحسب لعملية الحوار بين القوى السياسية المصرية ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الحوار الوطنى يقدم نموذجًا جيدًا فى التعامل مع قضية حقوق الإنسان خاصة طرح قضايا مثل منع التمييز وإصدار قانون تداول المعلومات.

ودعت إلى استمرار التعامل الإيجابى من جانب القيادة المصرية مع مطالبات القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والإفراج عن كل المحتجزين الذين لم يرتكبوا جرائم عنف أو تحريض عليه.