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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: إعلان جدول الجلسات العلنية لقضايا الحوار الوطنى الأسبوع المقبل

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الإعلامي ضياء رشوان، الأمين العام للحوار الوطني، على قرار الرئيس السيسى بالعفو عن باتريك زكى وآخرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء: "لا يوجد أي حقوقي منتسب للحركة الوطنية الحقوقية المصرية داخل السجون حاليًا".

وأضاف أنه حتى الآن تم الإفراج عن أكثر من 1500 من المحبوسين منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن جدول الجلسات النقاشية العلنية لقضايا الحوار الوطني الأسبوع المقبل.

وتابع: "لنا مع الرئيس السيسي تجربتان منهما المطالبة بمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات في مصر، ولم يستغرق الرئيس 24 ساعة إلا واستجاب للرغبة، وأمس مجلس الأمناء ناشد الإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر وصدر قرار الإفراج".

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