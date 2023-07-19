نشوى الحوفى من مكتبة الإسكندرية: مصر الأرض المباركة ليوم الدين وعلينا فهم هويتنا

عقدت مكتبة الإسكندرية، اليوم، محاضرة بعنوان "الهوية وحماية المستقبل"، للكاتبة والمفكرة نشوى الحوفي، وذلك ضمن فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة.

وبدأت نشوى الحوفي، حديثها بنبذة عن حياتها العملية ومقالاتها وتكريماتها، وأهم اللقاءات التي قامت بها مع الدكتور أحمد زويل، والدكتور مجدي يعقوب، والبابا تواضروس، ثم تحدثت عن الهوية المصرية، قائلة: إن الحضارة المصرية تُدرس في الخارج وهي الحضارة الوحيدة التي تقوم على الاقتصاد والإبداع والأخلاق، وذكرت كيف أن اسم مصر حاضر من أكثر من 10 آلاف سنة، وأنها منذ القدم ميزان العدالة وأن بها حضارة وعلومًا سبقت العالم بقرون، وأن في مصر بدأت أول دولة بحكومة مركزية في التاريخ.

كما تحدثت عن احترام الإسلام للمرأة الذي كان ظاهرًا منذ العصور القديمة أيضا، حيث كان هناك وصايا لاحتواء المرأة وإعطائها مكانتها مثل إيزيس ونفرتيتي ونفرتاري.

وأضافت أن مصر تعتبر الأرض المباركة ليوم الدين ويجب أن نحافظ ونفهم هويتنا جيدًا وندافع عنها، لأن التنازل عن فهمها يضعفنا، كما عرضت كل ما مرت به مصر منذ القدم وحتى الآن من صعوبات وحروب وكيف واجهتها، وذكرت ما تملكه مصر من مبان تمثل الهوية المصرية من كل العصور مثل جامع ابن طولون والأزهر والسلطان حسن وشارع المعز وقلعة صلاح الدين.

وتابعت أنه من واجبنا أن نفهم التاريخ جيدًا ولا ننساق وراء الشائعات ونركز في الأحداث كي لا نكرر أخطاء الماضي، وكي نستطيع حماية مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة.

وأوضحت أن مصر هي السلام وهي دولة قوية لا تركع رغم الإرهاب والتحدي والصعوبات.

وذكرت في نهاية حديثها الصعوبات التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة، وكيف استطاعت أن تتخطاها وعرضت أهم الإنجازات التي تمت والمشاريع العديدة والهدف منها، وكيف أن مصر فقدت عددًا كبيرًا من أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم كي تبقى مصر قوية.