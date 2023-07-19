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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من العلمين الجديدة.. البلوجر نادية الخولى تكشف عن تجربتها فى الزواج

البلوجر نادية الخولي
البلوجر نادية الخولي

قالت نادية الخولي، أشهر إنفلونسر للترويج للأماكن السياحية، أثناء لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع من العلمين الجديدة عبر فضائية cbc، إنها تعرفت على زوجها في الجامعة، لافتة إلى أنه لم يكن زواج صالونات، معقبة: "اتعرفنا عن طريق أصدقاء لنا،  وكنت أعرفه منذ فترة كبيرة جدًا". 

وأضافت الخولي خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc: "لما اتجوزت، ناس كتيرة قالت لي إن أول سنة في الزواج ستكون مليئة بالخناقات والمشاكل، هي فعلًا بيكون فيها خناقات، لكن بالعكس اكتشفت إنه أفضل شيء إنكم تكونوا تحت سقف واحد، ومهما كانت الخناقة، فأنتم قادرين على احتواء بعض في النهاية". 

ومن جانبها أكدت الإعلامية منى عبدالغني، ضرورة اختيار شريك الحياة المناسب، معقبة: "بلاش جملة بحبه يا بابا وهغيره بعد الجواز". 

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