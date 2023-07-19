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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان بعد قرار الرئيس بالعفو عن باتريك زكى وآخرين: لا يوجد حقوقى محبوس

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علّق الإعلامي ضياء رشوان، الأمين العام للحوار الوطني، على قرار الرئيس السيسى بالعفو عن باتريك زكى وآخرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي دائمًا يحرص على استجابة فورية لمطالب القوى السياسية والوطنية حرصًا على إنجاح الحوار الوطني.

وأضاف أن هناك ردود أفعال إيجابية شديدة الامتنان من مجلس أمناء الحوار الوطني لاستجابة الرئيس السيسي بصدور القرار بهذه السرعة، وما يتعلق بالقوى السياسية والحقوقية.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي حقوقي من المنتسبين للحركة الوطنية موجود داخل السجن بعد خروج محمد الباقر وباتريك زكي، متابعًا: "لايوجد حقوقي منتسب لمنظمة داخلية أو خارجية محبوس حاليًا، ولكن ربما يوجد محبوسون في قضايا رأي أو قضايا سياسية وليس حقوقيين".

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