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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: الرئيس السيسى حريص على توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار الوطنى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الإعلامي ضياء رشوان، الأمين العام للحوار الوطني، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو عن باتريك زكى وآخرين.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن القرارات الجمهورية بالعفو عن المحبوسين تؤكد دائمًا الثقة الكاملة في حرص الرئيس السيسي على توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يتطلع إلى إصدار مزيد من القرارات الجمهورية بالعفو عن المحبوسين التي تؤكد المضي قدمًا نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن هناك ردود أفعال كبيرة وسعيدة، مثمنًا قرار الرئيس السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادرة بحقهم أحكام قضائية.

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