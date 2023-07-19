الأرصاد تحذر: موجة الحر مستمرة للأسبوع المقبل

كشفت الدكتورة منار ماهر، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الساعات القادمة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل كبير فضلا عن ارتفاع في نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تقل بمقدار درجتين وتصل إلى 36 و37، ولكن هناك استمرارا في ارتفاع نسب الرطوبة والذي بدوره يجعل المواطنين لا يشعرون بانكسار موجة الحر التي تستمر للأسبوع المقبل.

وأوضح أن هناك استمرارا للموجة الحرة وارتفاع لدرجات الحرارة علي مدار الأسبوع المقبل، متابعة: "الموجة مطولة للأسبوع المقبل ومهم الناس تأخذ حذرها".