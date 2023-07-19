محمد رشدى.. ملك الأغنية الشعبية

وصفه الأديب إحسان عبدالقدوس بالعلامة الفارقة فى تاريخ الأغنية من عصر الترجمة والتعريب إلى عصر اكتمال الشخصية الشعبية، ومدح الموسيقار عمار الشريعى صوته بقوله «عذب على القلوب، ويخفف الأحمال، وينساب مع النيل».

هو المطرب الكبير الراحل محمد رشدى، الذى تحل، غدا الذكرى الـ٩٥ على ميلاده.

ذاع صيته فى شمال المحروسة من خلال ليالى مولد سيدى إبراهيم الدسوقى، وهو لا يزال صبيًا، بفضل لسانه الفصيح العذب، وانتشرت أغانيه حتى أصبح صوت الطبقة الكادحة، وأحد عمالقة الغناء الذين غيّروا فى شكل الأغنية الشعبية، لينافس عمالقة الغناء فى عصره ويحجز لنفسه مكانة مميزة بينهم.

بدأ «رشدى» رحلته مع الفن، حينما التقى أم كلثوم فى إحدى حفلاتها الغنائية فى موطنه بدسوق، واستطاع أن يُسمعها صوته وهو يغنى فأعجبت به وشجعته على الدراسة والغناء، لينجح فى إقناع والده بدراسته الموسيقى، واتجه إلى الغناء الفردى فى الحفلات والسهرات، فقدم العديد من الأغنيات الناجحة.

يعود الفضل لمحمد رشدى فى انتشار الأغنية الشعبية، خاصة عندما قرر الملحن بليغ حمدى والشاعر عبدالرحمن الأبنودى أن يتجها لهذا النوع من الأغانى، واللذان نجحا فى تكوين المثلث الذهبى مع «رشدى»، مقدمين العديد من الأغانى الناجحة ومعبرين بكل صدق عن العمال والفلاحين فى مصر.

وعن سبب اختياره اللون الشعبى، يقول «رشدى» فى تصريحات تليفزيونية: «أنا فلاح من دسوق وعارف يعنى إيه واحد يرتبط ببيئته، مصر عاشت على نوعين من الغناء، غناء فى الحوارى والغيطان، وغناء الصالونات الموجه إلى فئة معينة، وهذا النوع كان هو الرسمى، وسيد درويش استثناء لأنه غنى وهو عارف بيغنى لمين، وجاء الأبنودى ليجعل غناء الحوارى والغيطان على كل لسان».