كتلة الحوار تثمّن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن مسجونى الرأى

ثمّنت كتلة الحوار سرعة استجابة الدولة لطلبها أمس بالعفو عن المحكوم عليهم في قضايا الرأي، وعلى رأسهم باتريك چورج ومحمد الباقر، وأن مثل هذه القرارات الهامة تعكس جدية الدولة وفي مقدمتها السيد رئيس الجمهورية في إضفاء مناخ مواتٍ للحوار الوطني والإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر.

وأوضح أن هذه الخطوات تؤكد صحة رهان المشاركين في الحوار الوطني على صدق نوايا كل الأطراف بالدخول في مرحلة وطنية جديدة وبناء الثقة بين النظام والمعارضة وأن الطريق وإن بدا طويلًا وشاقًا، إلا أن صدق نوايا كل الأطراف سيمكننا جميعًا من خلق غدٍ أفضل يستحقه المصريون، مضيفًا أن سعادتنا بهذا القرار كسعادة كل المصريين بالأمل في مستقبل أفضل.