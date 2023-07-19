تفاصيل دخول صندوق مصر السيادى ضمن قائمة أكبر 50 صندوقًا عالميًا

كشف الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن تفاصيل دخول صندوق مصر السيادي ضمن قائمة أكبر 50 صندوقًا عالميًا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر في الطريق الصحيح لزيادة حجم الأصول وما هو متاح تحت يد الدولة للذراع الاستثمارية وما يمكن أن تقدمه كاستثمارات مع القطاع الخاص.

وأضاف أن ذلك نوع من العمل للأجيال القادمة، لأن هذه الأصول يمكن استثمارها بشكل يتيح الحفاظ عليها للأجيال القادمة والاستفادة منها في المناحي المختلفة.

وأشار إلى أن ذلك شىء إيجابي بكل تأكيد، وأن ذلك التقييم يحدد وفقًا لحجم الأصول المالية التي يديرها القطاع وشهادة على كبر حجم الأصول كحجم من ضمن الصناديق الموجودة حول العالم.