كمال أبورية: "أحمد هيبقى أحسن منى بكتير"

قال الفنان كمال أبورية، إن نجله أحمد يشبهه في الكثير من السمات الشخصية "هو شبهي وصوته نفس الخامة، لكن شخصيته وطباعه تشبهني تمامًا".

وأضاف “أبورية” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر فضائية dmc: "أداؤه في التمثيل سيكون أفضل مني بكثير، أحمد تنقصه الخبرة فقط".

ووجه الفنان كمال أبورية، مجموعة من النصائح لنجله أحمد، قائلًا: "دائمًا ما أقول له إن عليه البحث دائمًا".

وتابع: “أحمد أحيانًا كثيرة تكون له وجهة نظر في السيناريو، أفضل من وجهة نظري، باعتبار أنه ينتمي إلى الجيل الجديد”.