خبير: تصعيد روسى أوكرانى وشيك بسبب القنابل العنقودية

علق اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، على استخدام أوكرانيا القنابل العنقودية التي زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال “فرج” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن تلك القنابل ستكون دافعًا لتصعيد عسكري بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك زيادة كبيرة في حجم الجيش الروسي عن الأوكراني، مشيرًا إلى أن هناك تصعيدًا عسكريًا الفترة المقبلة، وأن الأمور ستزداد سوءًا مع رغبة الولايات المتحدة في زيادة وقت الحرب.

وأشار إلى أن منع روسيا مراكب أوكرانيا من نقل القمح للعالم سيؤثر بالسلب على دول العالم الأكثر احتياجًا عامة وأوكرانيا بشكل خاص، وأن الدول الفقيرة لن تجد العيش.