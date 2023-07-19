سمير فرج: الهجوم الأوكرانى المضاد على روسيا لن ينجح لهذا السبب

علق اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، علي إعلان موسكو مسئوليتها عن تدمير مواقع في أوديسا والتي استخدمت للهجوم علي جسر القرم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن الأمور كل يوم تتعقد أكثر آمال الجميع في الوصول لسلام يعم العالم.

وأضاف أن الموقف بعد ثمانية شهور يؤكد استيلاء روسيا على 4 مقاطعات من أوكرانيا، موضحاً أن الفترة الماضية وضعت روسيا خطة دفاعية كبيرة لحماية الأربع مقاطعات.

وأشار إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد لن ينجح لأن روسيا مسيطرة علي السماء الاوكرانية، وحتي أمريكا لو دعمت أوكرانيا بطائرات فبذلك فشل الهجوم المضاد، وبالتالي الموقف تعقد بالنسبة لأوكرانيا.