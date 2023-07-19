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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب ملقاة فى الشارع بفيصل

جثة
جثة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في حل لغز العثور على جثة شاب ملقاة في الشارع أمام محل شهير في منطقة فيصل.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في الشارع أمام محل شهير بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصابة بكسور وكدمات متفرقة، ملقاة في الشارع بمنطقة فيصل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه سقط من الطابق الرابع، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة مجهودهم لحل القضية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب ملقاة فى الشارع بفيصل

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