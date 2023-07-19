مكناش نتخيل.. مذيعات "الستات مايعرفوش يكدبوا" يشيدون بالعلمين الجديدة

أشادت مذيعات برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، بالتطور الذي شهدته مدينة العلمين الجديدة.

من جانبها قالت الإعلامية هبة الأباصيري، إننا نقدم حلقة اليوم، من واحدة من أجمل مدن جمهورية مصر العربية، العلمين الجديدة، جئنا حتى نفرح بالتطوير الكبير والبناء والبهجة والسعادة، لافتة إلى أنه يوجد أكثر من مليون زائر قادمين إلى جمهورية مصر العربية، وتحديدًا على مهرجان العلمين الجديدة، وسوف يستمتعون بأحداث وفعاليات وحفلات وأنشطة رياضية، معقبة: "المدينة شيء فوق الخيال".

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، بمجرد وصولنا انتابتنا حالة من الذهول مما شاهدناه من تطوير في وقت قياسي جدًا.

وأشادت الإعلامية إيمان عزالدين بمدينة العلمين الجديدة، قائلة: "مدينة هادية ونادية، إحنا انبهرنا وإحنا داخلين المدينة، لا أحد يقول إنه منذ خمس سنوات فقط كانت الفكرة، لتصبح اليوم واقعًا، حيث كان يوجد مليون لغم في هذا المكان، واليوم نحن في انتظار مليون زائر".