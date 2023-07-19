صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام كارلسروهر وديًا

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة كارلسروهر الألماني في مباراة ودية، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول وكارلسروهر الودية والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول وكارلسروهر الودية والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة على قناة نادي ليفربول الرسمية.

تشكيل ليفربول لمواجهة كارلسروهر

أما عن تشكيل ليفربول لمواجهة كارلسروهر، فشهد محمد صلاح أساسيًا، إضافة للمشاركة الأولى للمجري دومنيك سوبوسلاي، والذي انتقل حديثًا للفريق، قادمًا من لايبزيج الألماني.

ويجلس الوافد الجديد، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، على مقاعد بدلاء ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة كارلسروهر كالآتي:

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهر.

خط الدفاع: برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد - كلارك - دومنيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز.