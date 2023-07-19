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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: ضرب روسيا مخازن القمح بأوكرانيا لإضعافها وتدمير البنية التحتية

القمح
القمح

قال ميكولا باتسون، أكاديمي وباحث سياسي، إن ضرب روسيا مخازن القمح الأوكرانية هو ضرب البنية التحتية لأوكرانيا وذلك لإضعافها، مؤكدًا أن هذا الأمر يؤثر على أوكرانيا وبعض الدول في إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ما قام به بوتين في سوريا تسبب في أزمة الهجرة بالدول الأوروبية، مؤكدًا أنه يحاول صناعة موجة أخرى لتحقيق أهدافها وهدف أوكرانيا الأول هو إضعاف وإزالة أوكرانيا كدولة وحفظ استقرار روسيا. 

ضرب مخازن الحبوب بأوكرانيا هو للرد على تفجير جسر القرم

وتابع، أن ضرب بوتين مخارزن الحبوب بأوكرانيا، هو للرد على تفجير جسر القرم، مؤكدًا أن روسيا لا تمتلك إمكانية إضافية في ضغطها العسكري وهجماتها، لأنها تفعل كل ما في وسعها الآن لتدمير البنية التحتية داخل أوكرانيا ولا توجد ترتيبات إضافية.

باحث سياسي مخازن القمح أوكرانيا ضرب البينة التحتية لإضعافها تفجير جسر القرم

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