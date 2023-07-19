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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ريد بول لايبزيج يعلن استعارة تشافي سيمونس

تشافي سيمونس
تشافي سيمونس

أعلن نادي ريد بول لايبزيج الألماني، التعاقد مع الهولندي تشافي سيمونس، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تشافي سيمونس، صاحب الـ20 عامًا، يلعب ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه من صفوف فريق برشلونة تحت 16 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.


ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد خلاله التوقيع مع سيمونس على سبيل الإعارة لمدة موسم.


وسبق أن فعل نادي باريس سان جيرمان شرط إعادة شراء سيمونس خلال الأيام الماضية، بعدما خرج لصفوف نادي بي إس في أيندهوفن في صيف 2022.


ولعب سيمونس 48 مباراة مع أيندهوفن خلال الموسم المنقضي، وسجل 22 هدفًا وصنع 12 لزملائه في الفريق.


وبدأ سيمونس مسيرته ضمن ناشئي نادي برشلونة الإسباني وتدرج في المراحل العمرية حتى خرج من فريق تحت 16 عامًا لنادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، وتم تصعيده لفريق تحت 19 عامًا ثم صعد للفريق الأول في يناير من عام 2022.

ريد بول لايبزيج لايبزيج تشافي سيمونس باريس سان جيرمان الانتقالات الصيفية

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