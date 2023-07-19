تفاصيل إقامة مهرجان القاهرة للدراما العربية بالعلمين الجديدة

في خطوة مميزة وبتنسيق مبتكر بين نقابة المهن التمثيلية والقائمين على مهرجان العلمين الجديدة، تقام فعاليات النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما العربية الذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان القدير يحيى الفخراني وبرعاية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية داخل مدينة العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين الجديدة

وحدد القائمون على مهرجان الدراما أن يكون 12 أغسطس القادم موعدا لانطلاق المهرجان ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يشهد حفل توزيع الجوائز للأعمال الدرامية التي عرضت خلال العام المنقضي أكبر حشد من الفنانين المصريين والعرب في مدينة العلمين الجديد، حيث تعد تحضيرات غير مسبوقة من أجل تنظيم الفعاليات بالتوازي مع استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات أكبر إقبال جماهيري في تاريخ الفعاليات الترفيهية المصرية والعربية.

وتجري اللجنة التنسيقية والمنظمة لمهرجان الدراما مشاوراتها النهائية لبدء الفعاليات خلال أيام قليلة، ومن المقرر أن يظهر عدد من المفاجآت خلال الفعاليات، بالإضافة لحضور عدد كبير من نجوم الصف الأول من نجوم الدراما المصرية والعربية.

وخلال المهرجان سيتم تكريم عدد من شيوخ وأسطوات المهنة، بالإضافة إلى الاحتفاء بمرور 60 عامًا على تواجد الدراما المصرية في الوطن العربي، من خلال مسلسل «هارب من الأيام» للمخرج نور الدمرداش والذي عرض نهاية عام 1962، واستقر القائمون على المهرجان على إقامته في ساحة مفتوحة بالعلمين الجديدة وسط تغطية إعلامية متوقع أن تكون الأضخم.

وكانت الدورة الأولى من المهرجان حققت نجاحًا كبيرًا خلال العام الماضي، حيث كرمت عددًا كبيرًا من نجوم التمثيل وكباره وعدد من النجوم خلف الكاميرات وكرمت عددا من الأعمال الفائزة التي عرضت خلال الموسم الدرامي الرمضاني قبل الماضي.