القبض على 3 سيدات سرقن مشغولات ذهبية من داخل محل للمصوغات بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على 3 سيدات قمن بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل للمصوغات بمدينة السادس من أكتوبر. تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد أمين مفتش مباحث قطاع أكتوبر يفيد قيام ثلاث سيدات بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل للمصوغات بمدينة السادس من أكتوبر.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن 3 سيدات "لهن معلومات جنائية، وإحداهن مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 9 أحكام قضائية" - وشخصين وراء ارتكاب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث أول أكتوبر، والرائد محمد راغب من إلقاء القبض عليهم وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالى وعدد من المشغولات الذهبية "حصيلة سرقة المحل المشار إليه".

وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء علاء فتحي النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقات محلات المصوغات بأسلوب "المغافلة"، وقيامهم بالهرب باستخدام سيارة "قيادة وملك الشخصين المذكورين"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.