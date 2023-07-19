أبوالرب لـ"القاهرة الإخبارية": مرحلة تكسير العظام فى الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت

كشف عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني، من كييف، عن آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن حاكم القرم أكد أنه سيتم إجلاء حوالي 2000 شخص من سكان المنطقة المحيطة بموقع الحادثة، بعد أن دمرت روسيا منظومة الدفاع الأوكرانية أوسا في أرتيموفسك.

وأضاف أن هناك وسائل إعلام أوكرانية أفادت بوقوع انفجارات في منطقة التدريب العسكري بكيروفسكوي، موضحاً أن مرحلة تكسير العظام في الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت بتفجير منطقة التدريب العسكري.

وأشار إلى أن شراسة الحرب وشدة نتائجها ستكون في هذا الشهر أو الشهر القادم، موضحاً أن كل طرف يحاول أن يثبت أقدامه في الأراضي التي يسيطر عليها أو أن يستعيد مناطق جديدة حتي يكون جاهزا في بداية الشتاء للجلوس للتفاوض.