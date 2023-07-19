الطيران: 29% زيادة فى عدد الرحلات الجوية خلال 6 أشهر

قال الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، إنه جار تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مختلف مجالات قطاع الطيران المدنى، والتى تستهدف التوسع فى تطوير الخدمات والمرافق وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، وتوسيع شبكة الخطوط الجوية لشركة مصر للطيران، وتحديث أسطولها الجوى وفتح نقاط جديدة إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، والاستحواذ على حصة أكبر من حركة السفر من وإلى مصر، والتى تهدف إلى تعظيم العائدات والمساهمة فى تنمية موارد الدولة المصرية، وتحويل قطاع الطيران المصرى إلى محور لجذب قطاعى السياحة والاستثمار.

وأضاف عباس أن خطة التطوير والتحديث التى شهدتها المطارات المصرية خلال الفترة الماضية وانضمام مطارات جديدة إلى القطاع أسهمت بشكل كبير فى جذب العديد من شركات الطيران العالمية، خاصة في ظل حركة السفر والسياحة المتزايدة على السوق المصرية، إذ ارتفع عدد الرحلات الجوية خلال الفترة من يناير 2023 حتى يونيو 2023 بنسبة بلغت 29% بإجمالي 191 ألف رحلة جوية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 148 ألف رحلة جوية.

كما ارتفعت أعداد الركاب خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة بلغت 43.5%، بإجمالى 23.200 مليون راكب، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتى بلغت 16.148 مليون راكب.

ونوه وزير الطيران بأنه خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح عدد من الخطوط الجديدة لمصر للطيران، حيث من المقرر أن تنطلق أولى رحلاتها الجوية إلى مدينة نيودلهى بالهند، اعتبارًا من شهر أغسطس القادم بواقع 4 رحلات أسبوعيًا، وتليها خطوط جوية جديدة إلى كل من مدينة مصراته بليبيا ومدينة طوكيو باليابان بواقع رحلتين أسبوعيًا لكل منهما، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى الخطوط الجديدة التى تم تشغيلها مؤخرًا مثل أكرا ببنجلاديش ومانشستر بالمملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران حققت زيادة فى أعداد الركاب خلال شهر يونيو 2023 بلغت 12% زيادة عن معدلاتها فى نفس الفترة من العام الماضى، وزيادة فى نسبة الامتلاء على الطائرات بلغت 77% وزيادة فى عدد الرحلات الجوية بلغت 9%، إضافة إلى زيادة السعة المقعدية المعروضة على رحلاتها بنسبة 24% مقارنة من الشهر ذاته العام الماضي.