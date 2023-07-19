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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "سنتامين": مصر قادرة على التحول لسوق رائدة في مجال الثروات المعدنية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، علي هامش منتدي مصر للتعدين 2023،  بـ مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية للذهب والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون.  

رئيس سنتامين العالمية : مصر  يمكنها ان تصبح سوقًا رائدة في مجال الثروات المعدنية

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين قطاع التعدين المصري والشركة العالمية، و تم استعراض التعاون و الشراكة الناجحة في منجم السكري للذهب  بالصحراء الشرقية والرؤية المشتركة الطموحة لتحقيق مزيد من النجاحات.

وأكد رئيس سنتامين العالمية أن شركته تعتز بنجاحاتها في مصر وتثق في المناخ الاستثماري، مشيرًا إلى أن مصر تتوافر فيها عوامل النجاح ويمكنها ان تصبح سوقا رائدة في مجال الثروات المعدنية.

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