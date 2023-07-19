ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بيزنطيو مصر يحيون ذكرى مكرينا شقيقة باسيليوس الكبير

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بتذكار مكرينا أخت باسيليوس الكبير التي ترّملت حديثة السن.

وعكفت مكرينا مع والدتها إميليا على الحياة في الله وتربية اخوتها الصغار العشرة. انتقلت إلى الله في يوليو من سنة 379، وهي تتحدّث مع أخيها القدّيس غريغوريوس اسقف نيصص عن النفس وخلودها، وذلك بالاضافة الى تذكار البار لمباذوس الصانع العجائب، وهو أحد قديسي القرن العاشر.

بهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: كم نعيش بسلام في قلب الرّب يسوع المسيح! مَن يمكنه أن يتذمّر من الألم؟ وحده الأحمق الذي لا يكرّم آلام الرّب يسوع المسيح، وصليبه، وقلبه، من سوف يغرق في آلامه... آه كم نعيش بسلام بجانب صليب الرّب يسوع!

يا ربّي يسوع المسيح...، أظْهِرْ لي هذه المعرفة التي تكمن في احتمال الاحتقار، والشتائم، والإهانات؛ عَلِّمْني أن أتألّم بفرح القدّيسين المتواضع وبدون تذمّر! عَلِّمْني أن أكون لطيفًا مع مَن لا يحبّني أو مَن يبغضني؛ أظْهِرْ لي هذه المعرفة التي أظهرتَها بنفسك إلى العالم أجمع على الصليب.

إنّي أعرف أنّ هناك صوت داخلي، عذب جدًّا، يفسّر لي كلّ شيء؛ وأشعر في نفسي بشيء يأتي منك، لكنّي لا أستطيع تحديده، يكشف لي العديد من الأسرار التي لا يمكن للإنسان فهمها. أنا، يا ربّي، أفهم كلّ شيء على طريقتي. إنّها المحبّة. كلّ شيء يكمن فيها. أرى ذلك، يا ربّي؛ لست بحاجة إلى شيء بعد الآن. إنّها المحبّة! مَن يستطيع تفسير محبّة الرّب يسوع المسيح؟ لِيَكُفَّ الناس وكلّ المخلوقات عن الكلام؛ لِنَكُفَّ كلّنا عن الكلام كي نسمع همسات المحبّة في الصمت، المحبّة المتواضعة، المحبّة الصبورة، المحبّة الكبيرة اللامتناهية التي يقدّمها لنا الرّب يسوع المسيح، وهو مسمّر على الصليب وفاتحًا ذراعيه. العالم الجاهل لا يستمع إليها.

الكنيسة البيزنطية الكنيسة البيزنطية في مصر الكنيسة البيزنطية بمصر الكنيسة البيزنطية الكاثوليكية

الأكثر قراءة

المستشار محمد ناجى شحاتة: سامية شنن تبولت على اللواء عامر عبدالمقصود وهو يحتضر

توجيه عاجل من المديريات التعليمية للمتقدمين فى تنسيق رياض الاطفال 2023

القصة الكاملة للعثور على جثة مدير إدارة العمرانية التعليمية بمكتبه

المستشار محمد ناجى شحاتة: "قضية الماريوت كانت عملية تجسس عالية التقنية"

المستشار محمد ناجى شحاتة: تجربة صعبة حينما يجمع القفص الضابط والمتهم معًا

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار رشيد المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق