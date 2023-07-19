السجن 3 سنوات لعاطل يتاجر فى الأسلحة النارية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي علي، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات غيابيا وتغريمه مبلغا ماليا قدره 5 آلاف جنيه، ومصادرة السلاح الناري المضبوط، وفارغ الطلقات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة سلاح ناري غير مششخن.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 847 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندنا تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، بدائرة القسم.



وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، عن أنه عقب تفقد الحالة الأمنية بشوارع القسم، أبصرت القوة الأمنية، المتهم "ع.م.م" عاطل، وهارب من المراقبة وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، وكذا طلقة خرطوش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهته أقر بحيازة السلاح للدفاع عن تجارته في المخدرات والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.