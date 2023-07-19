تأجيل محاكمة سائق وفتاة قتلا طفلًا لسرقته فى الوراق

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة سائق وفتاة، لاتهامهما بقتل طفل وسرقة دراجته النارية "توك توك" بمنطقة الوراق، لجلسة 3 سبتمبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة مستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبدالعزيز مناع، ووائل السيد.

جاء فى أمر الإحالة للمتهمين "أحمد.ح"، 31 سنة، سائق، و"سهى.ع"، 24 سنة، عاملة، قتلا عمدًا المجني عليه الطفل "عمر.ع"، مع سبق الإصرار؛ إثر مرورهما بضائقة مالية فاتفقا فيما بينهما على مخططهما الإجرامي المحكم حلقاته بأن كمن المتهم الأول لكل من ألقاه بقدره وفور إبصاره للمجني عليه مستقلًا الدراجة النارية استوقفه واستقل رفقته، طالبًا منه توصيله إلى محل الواقعة "مسكنه"، وبوصولهما اصطحبه إلى المسكن بحيلة طلب نقل بعض منقولاته.

وتابعت التحقيقات، أنه ما أن ظفر المتهم الأول بالمجني عليه حتى قام بعصر رقبته بكلتا يديه قاصدًا زهاق روحه، ثم قام بلف أداة "حبل" حول عنقه للتأكد من تلفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة حال تواجد المتهمة الثانية بمسرح الجريمة للشد من أزره وقاما بنقل الجثمان وإلقائها بنهر النيل.